STORIA DEI MEDITERRANEI :Città, porti e scambi mediterranei tra l’età antica e la modernità – Prossimo autore, Maurizio Brescia

Maurizio Brescia, storico, specializzato in storia della marina militare, direttore rivista “Storia Militare” già presente nel secondo e terzo volume di Storia dei Mediterranei. Partecipa con il saggio: “La porta idrovolanti Europa. La prima nave a capacità aerea della Regia Marina (1915-1920)”. Maurizio Brescia, storico, specializzato in storia della marina militare, direttore rivista “Storia Militare” già presente nel secondo e terzo volume di Storia dei Mediterranei. Partecipa con il saggio: “La porta idrovolanti Europa. La prima nave a capacità aerea della Regia Marina (1915-1920)”.

Maurizio Brescia, laureato in Scienze Politiche, opera da tempo nel campo saggistico, con particolare riferimento al settore della storia e della tecnica navale. Dalla fondazione, nel 1993, collabora con la rivista«STORIA militare», di cui ha assunto la direzione ad agosto 2014. Nel contempo,ha assunto anche la direzione editoriale dei bimestrali «STORIA militare Dossier» e «STORIA militare Brifing». Ha al suo attivo numerosi volumi tra cui Cacciatorpediniere classe «Navigatori»(1995) e La mimetizzazione delle navi italiane 1940-45, a quattro mani con Erminio Bagnasco. Più recentemente,nel 2012, ha pubblicato, in Gran Bretagna, con la Sea forth Publishing e negli Stati Uniti per i tipi dell’U.S. Naval Institute, Mussolini’s Navy, il primo testo omni comprensivo in lingua inglese dedicato alla Regia Marina per il periodo 1930-1945. Autore di circa trecento articoli e saggi, di cui circa settanta per «STORIA militare», scrive sulla«Rivista Marittima» e su altri periodici del settore. Ha collaborato con il Ministero dei Beni Culturali e le Soprintendenze di Venezia e Genova. Collabora stabilmente con il mensile «Marinai d’Italia», per il quale cura diverse rubriche. È vicepresidente dell’Associazione «Venus» – Archivio Fotografico Navale Italiano.