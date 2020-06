“La metamorfosi della liberal-democrazia ai tempi del Covid-19″

Dibattito sulla dimensione politica della pandemia: difesa e Innovazione del Welfare State durante l’emergenza Coronavirus. Giovedì 25, ore 17:00

Quali sono i problemi derivati dallo stato di emergenza durante la pandemia? A questo interrogativo si proverà a dare una risposta giovedì 25 giugno, ore 17:00 (Roma), quando si svolgerà il forum virtuale “La metamorfosi della liberal-democrazia ai tempi di Covid-19: difesa e innovazione del Welfare Stato”, organizzato dalla piattaforma Stroncature e dal Gruppo di lavoro permanente d’Italia.

Attraverso le analisi di esperti di alto livello, l’incontro proporrà riflessioni intorno alla dimensione politica della pandemia, il Populismo del XXI Secolo e le sue reti internazionali, il ruolo delle missioni mediche cubane, la proiezione della Repubblica Popolare Cinese in Europa e l’impatto della pandemia sulle relazioni internazionali.

Parteciperanno l’On. María Luisa Alonso García (Congresso della Spagna, Legislatura XIII), la Dott.ssa Marinellys Tremamunno, giornalista d’inchiesta di La Nuova Bussola Quotidiana; la Dott.ssa Milagros Betancourt, ambasciatrice in congedo del Venezuela e professoressa di Diritto Internazionale dell’Università Cattolica Andres Bello di Caracas; Rev. Don Rafal Dudala, ricercatore presso l’Istituto di Relazioni Internazionali dell’Università Jan Kochanowski della Polonia; Dott. Stefano Pelaggi, PHD in Storia, già professore dell’Università La Sapienza (Roma); Dott. Víctor Rodríguez Cedeño, ex rappresentante permanente supplente del Venezuela presso le Nazioni Unite, già presidente del Comitato esecutivo dell’Unhcr. E il Prof. Carmine Pinto, PhD in Letteratura moderna e professore ordinario del dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, sarà presente come moderatore.

L’evento è la seconda edizione della serie di incontri per lo studio della “Promozione e difesa dei valori democratici in tempi di minacce globali”. Stroncature e il Gruppo di lavoro permanente d’Italia hanno deciso di creare questo spazio di discussione in torno alla vulnerabilità di una società in emergenza sanitaria ed economica, in cui gli stati democratici potrebbero sperimentare derive autoritarie dovute a causa dell’eccessiva contrazione delle libertà individuali in nome della lotta alla pandemia che si tradurrebbero in misure di controllo sociale.

L’evento virtuale sarà trasmesso gratuitamente attraverso la piattaforma ZOOM. Per ottenere le credenziali per la connessione al webinar, è necessario registrarsi tramite questo link: https://url2.cl/s3JGp