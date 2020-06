orza Italia Sicilia, Calderone (FI): “Milazzo è un amico e fiore all’occhiello del partito, ben venga il confronto se costruttivo”

Palermo, 22/06/2020: “Le dialettiche interne, anche se aspre e schiette, non fanno altro che rafforzare il partito. Giuseppe Milazzo, oltre che un amico è uno dei fiori all’occhiello di Forza Italia, che bene sta facendo al Parlamento europeo. Le discussioni sono il sale di un movimento politico che dura nel tempo come il nostro, perché sinonimo di una pluralità di anime che garantiscono la democrazia. Il partito è sempre disponibile al confronto, lo è sempre stato. Per tale motivo sono certo che riusciremo, anche questa volta, nel chiuso delle stanze, a trovare una quadra che per dinamiche interne a Forza Italia non hanno nulla a che vedere con l’esterno. Nessuno strappo dunque: Giuseppe Milazzo è un verace valore aggiunto all’interno della classe dirigente politica del partito”. Così afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone a seguito del comunicato stampa odierno dell’eurodeputato, on. Giuseppe Milazzo.