Ricerca, Fioramonti: Centro studi Enrico Fermi irregolarità contabile-amministrative

“ Sono state riscontrate delle irregolarità di natura contabile amministrative nella gestione del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerca Enrico Fermi. Per questo ho presentato un’interrogazione per chiedere al Ministro dell’Università e della Ricerca di fare luce su una vicenda che riguarda il Centro studi e ricerche Enrico Fermi, in particolare nel periodo precedente alla nomina del nuovo Presidente, il Prof. Pietronero, il quale ha avviato immediatamente una due diligence per gli approfondimenti necessari”. Così afferma l’On. Lorenzo Fioramonti (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Sembrerebbero esserci alcune irregolarità amministrative e contabili – continua Fioramonti- rispetto alla nomina di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’ente negli anni passati”.

“E’ fondamentale che ci sia la massima trasparenza nella gestione di un istituto così prestigioso, a maggior ragione perché si tratta di un Ente Pubblico di Ricerca, che viene quindi finanziato dallo Stato. E’ necessario che il Ministro faccia chiarezza, affinché possa essere ripristinata la piena funzionalità amministrativa del centro”.

“Dobbiamo ottimizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione nel Paese per rispondere alla complessità delle sfide di oggi, che richiedono sempre di più risposte di natura transdisciplinare e trasversale da parte della ricerca. Il Centro studi e ricerche Enrico Fermi è una grande risorsa in questo ambito- conclude infine l’ex Ministro-, non possiamo permettere che la sua attività venga turbata o rallentata da tali irregolarità”.