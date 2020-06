MPS: TORNANO PIENAMENTE OPERATIVE LE FILIALI DELLA BANCA

A partire da lunedì 22 giugno le agenzie saranno aperte al pubblico tutti i giorni,

sia al mattino che al pomeriggio, anche senza appuntamento

Siena, 18 giugno 2020 – Banca Monte dei Paschi di Siena torna pienamente operativa per offrire un servizio puntuale e completo a famiglie e imprese. A partire da lunedì 22 giugno, infatti, le filiali della Banca saranno aperte al pubblico tutti i giorni, mattina e pomeriggio, anche senza appuntamento, così come l’operatività di cassa che sarà sempre garantita.

In tal modo si avvia il processo di normalizzazione della gestione della rete delle filiali, tutelando la salute di clienti e dipendenti, ponendosi come obiettivo quello della piena disponibilità nei confronti delle esigenze degli utenti.

I clienti potranno accedere nelle filiali anche senza appuntamento e, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento, l’ingresso nelle filiali sarà consentito in numero non superiore agli addetti presenti in agenzia e in funzione della capienza massima del numero di persone dentro la struttura.

La permanenza all’interno della filiale sarà consentita per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni bancarie, occorrerà utilizzare i dispositivi di protezione individuali e osservare la distanza sociale.

Banca Mps ricorda che le agenzie sono contattabili anche telefonicamente e via mail. È inoltre possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet della Banca, https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/emergenza-coronavirus.html, costantemente aggiornata con tutte le informazioni utili.

Sono sempre a disposizione dei clienti, inoltre, le App e il Digital Banking con cui è possibile consultare i propri rapporti (conto corrente, carte di debito e credito, investimenti, carte prepagate, mutui, prestiti) ed effettuare tutte le operazioni bancarie.

Gli operatori della Banca rispondono, inoltre, al numero verde 800.41.41.41 disponibile dall’Italia e al numero +39 0577 382999 per chi chiama dall’estero.