Cucina, Bruno Barbieri “rilancia” il ristorante Fourghetti: i bookie quotano la Prima Stella Michelin

ROMA – Durante la quarantena non si è mai arreso, ha saputo farsi apprezzare e conoscere fino in fondo dal pubblico anche grazie ai social network. Bruno Barbieri, l’unico chef italiano ad aver ottenuto 7 stelle Michelin in 40 anni di carriera, è tornato alla carica ai fornelli. Protagonista l’ultima “casa” dell’ormai volto noto della tv (grazie al suo ruolo di giudice in MasterChef), il Fourghetti. Un american bar e bistrot è molto adatto agli aperitivi e a pranzi fugaci. Lo hanno notato anche i betting analyst di Stanleybet.it che quotano la Prima Stella per Ristorante Fourghetti di Bologna. Entro il 31 dicembre 2020, riporta Agipronews, è in lavagna a 6,00. Una quota alta ma sicuramente dovuta alla poca considerazione dei critici nella ristorazione ritenuta di basso livello nella concezione classica. Ultimamente il ristorante del capoluogo emiliano è stato anche ridipinto dallo street artist Afran, artista contemporaneo cresciuto e residente nell’altopiano valsassinese. Chissà che le modifiche di ristrutturazione non possano far ricevere il tanto ambito premio per Bruno Barbieri.