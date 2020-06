Arresto di giovane autore di due rapine

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, a seguito di serrate indagini intraprese al fine identificare gli autori delle rapine a mano armata commesse in rapida successione, la sera del 15 giugno, ai danni del:

 bar “Kaos” (via di palma), ove 1 soggetto a viso scoperto, unitamente a un complice, si era fatto consegnare dal titolare circa 300 €;

 negozio di abbigliamento denominato “Lina” (via basta), ove con le medesime modalità, era stata asportata una somma di circa 50,00 €;

hanno tratto in arresto un 21enne, di Taranto, con precedenti di polizia, e denunciato a piede libero un minorenne, quest’ultimo, a titolo di concorso con il maggiorenne nella prima delle due rapine.

Le immediate indagini, declinatesi nell’attenta visione dei filmati di numerosi sistemi di videosorveglianza della zona, nonché nell’acquisizione delle testimonianze di avventori ed esercenti, hanno consentito agli inquirenti di restringere la cerchia dei sospettati. Le accurate perquisizioni domiciliari hanno permesso poi di rinvenire nelle abitazioni dei due giovani gli indumenti utilizzati durante la commissione dei reati nonché parte della refurtiva, che e’ stata restituita ai titolari delle attività colpite. Condotti in caserma, per una più compiuta identificazione, i due soggetti hanno ammesso le proprie responsabilità avvalorando le ipotesi investigative degli operanti. L’arrestato e’ stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.