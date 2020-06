Zone economiche speciali siciliane, la soddisfazione della Ugl etnea dopo la firma istitutiva. “Atto di grande importanza per Catania. Adesso pensare a Zes turistiche e Ponte sullo Stretto”

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della firma di istituzione delle Zone economiche speciali siciliane da parte del Governo nazionale, con il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che ha recepito le nostre sollecitazioni su una pratica ferma da troppo tempo. Per Catania ed il territorio sud – orientale della Sicilia la nascita della Zes rappresenta un atto di grande importanza, poiché consentirà di avviare una volta per tutte un ragionamento serio sullo sviluppo d’insieme delle aree industriali, artigianali, aeroportuali e portuali non solo della città, ma di un intero sistema comprendente anche Gela, Augusta, Caltagirone, Enna, ed altri centri che costituiscono il motore trainante dell’economia isolana. Adesso non ci sono più scuse e non sono ammessi ulteriori ritardi perché in ballo c’è la crescita non solo economica, ma nel contempo occupazionale per un’intera area che, dilaniata dalla crisi precedente e dall’epidemia Covid-19, ha fame di lavoro ed ha necessario bisogno che i suoi giovani possano rimanere qua per lavorare. Come Ugl Catania, chiedendo che la gestione delle Zes venga affidata al presidente della Regione siciliana quale commissario di Governo, siamo già pronti a sederci con Regione ed enti locali per iniziare a progettare l’immediato futuro del nostro comprensorio. Considerato inoltre il momento di difficoltà facciamo appello, infine, affinchè si pensi a rafforzare l’economia dei centri a vocazione turistica, attraverso la costituzione di apposite Zone economiche speciali. Con questi presupposti e con un reale piano infrastrutturale (basta ritardi sulla tanto attesa Catania – Ragusa, sull’ammodernamento delle autostrade e delle linee ferroviarie) si può davvero passare dalle parole ai fatti sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.” A dichiararlo è Giovanni Musumeci, segretario territoriale della Ugl etnea.