Giochi fermi nel Lazio: possibile il via il 19 giugno, ancora da sciogliere il nodo Bingo

ROMA – Potrebbe arrivare già domani la nuova ordinanza di Nicola Zingaretti sulla riapertura delle sale da gioco nel Lazio a partire dal 19 giugno. È quanto emerge al termine del tavolo tecnico odierno tra gli operatori, l’ufficio del Gabinetto del Presidente e il reparto tecnico della Regione. In rappresentanza del settore erano oggi presenti Marco Mele per le sale bingo (e per l’associazione AGSI), Christian Evangelisti e Daniele Pinti, portavoce della Federazione Italiana Gestori Scommesse, Giuseppe Ferraguti per le sale slot/vlt, ed Emanuele Gianfelici per le sale giochi da intrattenimento senza vincita in denaro. Secondo quanto apprende Agipronews, nessuna criticità è stata rilevata per i protocolli di sicurezza proposti per sale scommesse, sale slot/vlt e sale “amusement”, mentre permangono le perplessità dei tecnici sulle sale bingo, già fatte presenti nell’incontro di ieri. «La Regione insiste sullo stazionamento che comportano tali sale – spiega ad Agipronews Marco Mele – La nostra proposta è quella di contingentare non solo le presenze, ma anche i tempi di permanenza al loro interno». In particolare, l’idea è di limitare a 30 minuti il tempo limite per ogni gruppo di giocatori: al termine di ogni mezzora, il personale provvederebbe al “ricambio” di pubblico. «In questo modo il problema dello stazionamento potrebbe essere risolto», aggiunge Mele, che conferma l’avallo dei tecnici per i protocolli di scommesse e apparecchi da gioco. «Domani potrebbe essere il giorno utile per la nuova ordinanza – spiega ancora – L’auspicio è che la situazione si sblocchi a partire dal 19 giugno, in concomitanza con il campionato».