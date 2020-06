A RADIO 24 SPECIALE MATURITA’ 2020

In diretta Martedì 16 giugno 2020, dalle 21 alle 24 su Radio 24

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

Con Federico Taddia, Eugenio degli “Eugenio in Via Di Gioia”

In collaborazione con Skuola.net

Interviene la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

e la partecipazione di:

Scuole chiuse, didattica a distanza, colloqui con la mascherina… E’ l’esame di Stato più strano di sempre quello che aspetta gli oltre 450 mila maturandi italiani. E, per viverlo fino in fondo, torna su Radio 24 la “ Notte prima degli esami ”. Martedì 16 giugno dalle 21 alle 24 con Federico Taddia, insieme ad Eugenio Cesaro , cantante del gruppo “Eugenio in Via Di Gioia” e la partecipazione della Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina , accompagneranno gli studenti verso l’inizio degli esami di maturità.

Niente scritti, niente tototema, niente prima e seconda prova… Un esame stravolto dall’epidemia, e che arriva al termine di un travagliato anno scolastico: saranno proprio le voci dei protagonisti, studenti e docenti, a raccontare questi mesi di scuola e le ansie e i timori per un appuntamento che rappresenta comunque la fine di un ciclo e mantiene tutta la sua carica simbolica.

Per tenere alto il morale i racconti e i consigli di cantanti, attori, personaggi della cultura e dello spettacolo che interverranno in diretta per dare il proprio in bocca al lupo, insieme agli esperti per qualche dritta e ai ricordi degli ascoltatori. Qualche nome tra i vips: Francesco Guccini, Roberto Saviano, Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Cristiana Capotondi, Tommaso Paradiso, Lodovica Comello, Andrea De Carlo, Andrea Marcolongo, Francesca Fialdini, Il direttore dell’Agenzia Nazionale Giovani Domenico De Maio, Ema Stokholma, Ludovico Tersigni della serie tv “SKAM”, Diodato, la “Iena” Nicolò De Devitiis, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, Don Luigi Ciotti, Riccardo Zanotti dei “Pinguini Tattici Nucleari”, Carlo Lucarelli, Manuel Agnelli, Devitiis, Andrea Marcolongo e tanti altri.

Grazie alla collaborazione con www.skuola.net, lo Speciale Maturità 2020 in Notte prima degli esami di Radio 24 vedrà un’interazione continua tra la diretta radiofonica e la diretta web proposta dal portale degli studenti. Per intervenire in diretta sono attivi il numero verde 800. 240024 e il numero Whatsapp 349 2386666

Buon ascolto e un grande in bocca al lupo da Radio 24!

