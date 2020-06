Sicilia – Lega. Caronia “Sospendo decisioni in attesa incontro con Salvini”

“Ieri ho chiesto a Matteo Salvini di dare dei chiarimenti su un tema che ritengo di prioritaria importanza e che esula da qualsiasi argomento della quotidianità politica e istituzionale.

Oggi mi è giunta la richiesta di incontrare lo stesso Salvini nei prossimi giorni insieme al segretario regionale Candiani, motivo per il quale non posso che sospendere ogni ulteriore decisione ed initiziativa fino a quanto tale incontro non avrà avuto luogo.”