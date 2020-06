SUPERENALOTTO, SICILIA: A VILLABATE (PA) CENTRATO UN “5” DA OLTRE 13MILA EURO

La Sicilia torna a colpire con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 11 giugno in regione è arrivato un altro “5”, stavolta da 13.862,67 euro. A festeggiare è un giocatore di Villabate, in provincia di Palermo, che ha convalidato la sua schedina presso la tabaccheria di corso Vittorio Emanuele 256. Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 50 milioni di euro, che verranno messi in palio nell’appuntamento di domani. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Sicilia, come riporta Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti sempre a Caltanissetta.