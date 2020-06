Radio GAMeC Real Live #1 Nic Cester & The Milano Elettrica

Bergamo, 10 giugno 2020 – Appuntamento a giovedì 18 giugno per la serata d’esordio di Radio GAMeC Real Live, evoluzione del progetto Radio GAMeC nato sui social del museo nei giorni dell’emergenza, ma da subito pensato per diventare un palinsesto dal vivo.

Protagonista del primo evento live sul Videomobile nel cortile della GAMeC sarà Nic Cester, cantautore e chitarrista australiano leader del gruppo rock Jet – che nei primi anni 2000 ha scalato le classifiche di tutto il mondo vendendo più di 6 milioni di dischi –, accompagnato da The Milano Elettrica, la band italiana di nove elementi composta per l’occasione da Sergio Carnevale (percussione), Daniel Plentz (percussione), Roberto Dragonetti (basso) e Raffaele Scogna (tastiera).

Nic Cester & The Milano Elettrica si esibiranno in un Acoustic Showcase, un vero e proprio concerto acustico della durata di 25 minuti, un mix di soul, blues, colonne sonore italiane vintage e puro talento musicale.

In seguito al concerto, Nic Cester sarà intervistato da Leonardo Merlini, giornalista di Askanews e storico conduttore di Radio GAMeC, che presterà ancora una volta la sua voce per presentare la serata e conversare coi protagonisti.

Radio GAMeC Real Live prosegue nel suo impegno di valorizzare e rafforzare il legame con Bergamo e sostenerne la ripartenza ospitando per ogni appuntamento giovani startup del territorio, che avranno la possibilità di far conoscere la loro attività e condividere storie e progetti per il futuro.

Per l’appuntamento del 18 giugno l’ospite dalla città sarà Squareworld Studio, impresa culturale e creativa bergamasca specializzata nella valorizzazione dell’identità nelle aziende che vogliono distinguersi attraverso gli ideali dell’arte e della cultura.

Talk e performance saranno ospitati su un palcoscenico d’eccezione: il Videomobile dei MASBEDO, un vecchio furgone merci OM degli anni ’70 trasformato in un “carro video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo che funziona tanto da laboratorio quanto da palco per performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In Between Art Film in occasione di Manifesta 12 Palermo.

La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel documentario sulla città di Bergamo che sarà realizzato dai MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto da In Between Art Film.

Protagonisti dei prossimi appuntamenti di Radio GAMeC Real Live saranno: l’attore Andrea Pennacchi, che sul Videomobile reciterà un brano tratto dallo spettacolo EROI prodotto da Teatro Boxer, con l’accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo; il cantautore e chitarrista Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz; il Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019 Alessandro Sciarroni, che porterà all’interno delle sale della GAMeC un estratto del progetto TURNING – protagonista la danzatrice Lucrezia Gabrieli – e che tornerà a Bergamo ad agosto con uno spettacolo differente in occasione di Festival Orlando e Festival Danza Estate; il coreografo Virgilio Sieni, che condividerà col pubblico di Bergamo i propri linguaggi del corpo e della danza.

Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club GAMeC, l’associazione culturale nata nel 2005 per promuovere e sostenere la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo nella diffusione della conoscenza dell’arte del nostro tempo.

Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di sicurezza, è obbligatoriamente necessario prenotare la serata, a ingresso gratuito, scrivendo a: radio@gamec.it

Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi al canale YouTube del museo: https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo

***

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI:

Giovedì 18 giugno > Nic Cester & The Milano Elettrica

Giovedì 25 giugno > Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo

Giovedì 2 luglio > Cristiano Godano

Giovedì 16 luglio > Alessandro Sciarroni

Giovedì 23 luglio > Virgilio Sieni