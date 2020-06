Emergenza rifiuti: Il Controllo del pubblico sul privato, il Consorzio Valle Crati richiede i dati alla Società Calabra Maceri e Servizi S.P.A e alla Società Ekro s.c.a.r.l.

Il Consorzio Valle Crati necessita della certezza che i rifiuti che vengono conferiti dagli impianti di trattamento provengono dal circuito pubblico dei Comuni dell’ATO 1 CS , vista l’esigenza dell’Ente consortile di agire in osservanza della disposizione contenuta nell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 14 del 21/03/2020 che prescrive che la discarica consortile di Loc. Vetrano in San Giovanni in Fiore deve accogliere i conferimenti dei rifiuti provenienti dai Comuni appartenenti alla Comunità d’Ambito territoriale ottimale della provincia di Cosenza. Per questi motivi lo scrivente Presidente del Consorzio Valle Crati, ha richiesto alla società Calabra Maceri e Servizi s.p.a. ed alla società Ekro s.c.a.r.l. di voler trasmettere anche al Consorzio Valle Crati i dati inerenti i flussi dei rifiuti ritirati e scaricati nonchè in entrata ed uscita rispetto al proprio impianto di trattamento per ogni singolo Comune appartenente alla Comunità d’Ambito Territoriale ottimale della provincia di Cosenza; alla società Calabra Maceri e Servizi s.p.a. e alla società Ekro s.c.a.r.l. di voler indicare secondo quale modalità vengono determinati i quantitativi dei rifiuti che devono essere ritirati e scaricati dai territori di ogni singolo Comune, considerato che si tratta di rifiuti appartenenti al circuito pubblico.