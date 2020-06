SPEZIALE TRASFERITO, MA DOMANI UDIENZA A CALTANISSETTA PER DECIDERE SE LIBERARLO

Domani, 5 giugno 2020, udienza davanti il TS di Caltanissetta per decidere sull’istanza di affidamento in prova ovvero sugli arresti domiciliari per Antonino Speziale. Tra l’altro giunge adesso la notizia che in data odierna lo stesso è stato trasferito dal carcere di Caltanissetta al penitenziario di Messina.

“Auspico che questo calvario per questo povero ragazzo, anzi era un ragazzo ora è un uomo, possa finire nei prossimi giorni”, ha dichiarato il difensore di Speziale, l’Avv. Giuseppe Lipera.