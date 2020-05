Le modelle della “Vanity Models Management”, Viviana Falanga e Giulia Proietto, firmano con la famosa agenzia di moda Next Management

Ancora una volta l’agenzia Vanity Models Management di Francesco Pampa dimostra di avere l’occhio lungo, riuscendo a selezionare ragazze che possono ambire a passerelle veramente importanti.

Le palermitane Viviana Falanga e Giulia Proietto sono state, infatti, selezionate come modelle ufficiali della Next Management, una delle tre agenzie di moda più importanti del mondo, con sedi a New York e Parigi, che ha contribuito al lancio di importanti modelle.

Appena 16 anni la Falanga, 17 la Proietto, entrambe hanno partecipato a un casting online con booker nazionali e internazionali, quindi particolarmente selettivo, ricevendo la notizia durante la quarantena.

«Inevitabile la nostra gioia – afferma Francesco Pampa – anche perché sono due delle nostre modelle più giovani. Ora saranno rappresentate in tutto il mondo dalla Next grazie a un contratto che, per 3 anni, darà loro modo di calcare grandi passerelle. La dimostrazione che il lavoro che la Vanity Models Management porta avanti da quando è nata, cioè il 2012, continua a dare risultati importanti».

Un traguardo importante, quello tagliato da Viviana Falanga e da Giulia Proietto; un sogno che si concretizza, ma che è alla portata di tante altre. Chi, infatti, crede di possedere i requisiti necessari per fare parte del mondo della moda, può mettersi in contatto con la Vanity Models Management. Sul sito www.vanitymodelsmanagement.com sono presenti tutte le info per contattare il team dell’agenzia di moda palermitana e dimostrare di possedere, oltre i requisiti fisici di base, anche la grinta e la determinazione giuste per fare la differenza.