Stop giochi, Febbo (Ass. Att. Produttive Abruzzo): “Dalla Conferenza Regioni ok alla ripartenza. Abbiamo appoggio di altre regioni”

ROMA – «La Conferenza Regioni ha già detto sì alla richiesta per la riapertura delle attività di gioco presentata dalla Regione Abruzzo. Contiamo che nel prossimo dpcm la situazione verrà sbloccata». È quanto dichiara ad Agipronews l’assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, che già nei giorni scorsi aveva incontrato la delegazione di operatori e gestori delle agenzie di scommesse, del comparto degli apparecchi da intrattenimento e delle sale bingo, a cui aveva espresso l’appoggio della Regione. «Nella riunione di lunedì scorso abbiamo fatto presente la situazione degli operatori. In Abruzzo abbiamo già pronti anche i protocolli di sicurezza per la riapertura. Abbiamo ricevuto l’appoggio di altre regioni, soprattutto Liguria, Campania e Puglia. La richiesta è stata recepita e fatta presente al Governo». L’assessore si dice ottimista in vista del prossimo dpcm, presumibilmente in arrivo nel fine settimana: «Le linee guida per le nuove riaperture sono in lavorazione e sono fiducioso sul fatto che con il nuovo decreto daranno l’ok anche alle sale giochi».