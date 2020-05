Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, galeotto fu il Grande Fratello: per i bookie, matrimonio e primogenito in vista

ROMA – Galeotta fu la casa del Grande Fratello. Quello tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è infatti un amore scoppiato all’interno delle mura più spiate d’Italia, grazie al format del reality show presentato da Mediaset. I due si sono conosciuti nel corso della quarta edizione del Grande Fratello VIP e da allora, tra gossip e rumors, stanno vivendo una delle storie d’amore più in voga del momento. Nonostante la differenza d’età – lui 29 da compiere ad ottobre e lei 40 candeline … mai confermate … da spegnere nello stesso mese – la coppia composta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha tutti i numeri per far sognare i fan. Complice la quarantena forzata e l’espulsione a febbraio di Clizia dal GFVip, i due si sono ritrovati dopo tre mesi di lontananza ed il futuro è così roseo che i betting analyst di Stanleybet.it ipotizzano già i fiori d’arancio per la coppia. Il sì della neo coppia entro il 2020, infatti, si gioca a 7,00. Ma non finisce qui. Come riporta Agipronews chissà che l’amore non possa essere suggellato dalla nascita di un figlio, entro il 2021. L’ipotesi è in lavagna a 6,00, con 1,85 come quota per il sesso del nascituro, maschio o femmina che sia.