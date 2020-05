IL MOVIMENTO DELLE API RISPONDE A SALA: NOI INVECE RITENIAMO INADEGUATA LA LOCATION PER LE OLIMPIADI 2026. PROPONIAMO DI SPOSTARLA IN SICILIA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO . LANCIATA PETIZIONE SU CHANGE

Pare che un tal Signore che si ritrova ad essere Sindaco di Milano, si sia fatto prendere da attacchi isterico politici contro le isole del Sud, tra cui Sardegna e Sicilia.. ;

la motivazione è perchè i Presidenti della Regioni, (dopo le lotte riconoscibili anche da altri Sindaci del Sud), sembra abbiano chiesto e preteso, garanzia, sicurezza, incolumità e tutela sanitaria verso i propri cittadini.

Orbene, noi del Movimento delle Api, afferma il proprio Leader e Fondatore Emilio Manaò, rispondiamo direttamente a questo Sindaco con le giuste parole che si merita.

Noi Siciliani, per l’accoglienza e l’ospitalità siamo eccellenti, sicuramente molto più di qualche Sindaco e/o Presidente nordista .

Le parole del Sindaco Sala, sono piene di odio e rancore ed esprimono una persona per quello che è, ovvero un’autorità incapace di prendere atto delle proprie responsabilità dimostrando di essere del tutto irresponsabile .

Sente per caso odore di mancata riconferma al ruolo di Sindaco ?

Sente per caso sfuggirsi la poltrona sotto mano ?

Le parole di questo Sindaco, da una parte ci entrano e dall’altra ci escono.

Se crede di fare la voce grossa con il Popolo del Sud si sbaglia di grosso . Se vuole la guerra, la guerra se la è cercata da solo .

Intanto gli ricordiamo che il nostro spirito di accoglienza, di ospitalità ma anche di cure per chi entra nell’isola e contraddistinguibile al massimo;

dimostrazione ne è quante cure abbiamo svolto verso gli infettati di covid che ci venivano inviati dalla Lombardia. A Palermo lo sanno bene, nel caso il Sindaco di Milano Sala se lo fosse scordato, si consulti con il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori .

Detto ciò, il Sindaco di Milano dovrebbe spiegare, perchè i Presidenti delle Regioni dovrebbero evitare di tutelare il proprio Popolo, dimenticandosi di chiedere ai Lombardi un certificato di sana e robusta costituzione; un certificato che generalmente si chiede anche per svariati tipi di lavoro ed anche per tutte le discipline sportive ;

Sala, fa la voce grossa ed invita ad evitare le vacanze al Sud. Noi gli rispondiamo così, rincarando la dose:

Sindaco Sala, se lo ricorda cosa c’è nel 2026 ? I Giochi Olimpici tra Milano e Cortina . Riteniamo inadeguata la Location, invitiamo gli organizzatori a spostarla in Sicilia, magari in Provincia di Agrigento. Invitiamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i consiglieri regionali ed anche gli amministratori delle autonomie locali Siciliani, a proporre in tal senso questa provocazione, per rideterminare l’assegnazione dei giochi olimpici. Chissà mai si faccia centro. Per tutta la Provincia di Agrigento e la Sicilia sarebbe anche un’ottima occasione per rigenerare urbanisticamente la viabilità, le strutture ferme al Palo, costruirne di nuove e cominciare a pensare in grande portando questi ragionamenti anche all’interno dei vari Gal . Il Movimento delle Api si mette a disposizione per tutta la Provincia di Agrigento ed in particolar modo per Licata . E se mai potranno essere le Olimpiadi del 2026 potrebbero sempre essere le Olimpiadi successive.

A tale proposito questo comunicato è stato trasformato anche in Petizione presente su Change.it

Invitiamo a farlo diventare virale ; la Petizione è diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Capo dello Stato Mattarella ed al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci .

Per leggerla e firmatela su Change.it , potete farlo cliccando sotto questo link :

http://chng.it/RmvQgkgHv8