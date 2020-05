Agrigento – Esercito distribuzione generi alimentari

Posted by: Redazione

Oggi, mercoledì 27 maggio 2020, nell’ambito della campagna “Insieme per la solidarietà”, il Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo, in collaborazione con il Comando militare dell’Esercito in Sicilia e la Protezione civile regionale, ha organizzato una distribuzione di mascherine e generi di conforto nella città di Agrigento.

Volontari dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, guidati dai rispettivi presidenti Andrea De Castro e Carmelo Fenech, dell’Associazione paracadutisti con Girolamo Tuttolomondo, insieme con i militari del 46° reggimento trasmissioni di Palermo, nonché rappresentanti del Centro di Aiuto alla Vita di Agrigento Opera don Guanella con la presidente Benedetta Dominici e della Caritas della parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza, hanno donato generi di conforto reperiti dalle suddette associazioni d’arma e da Assoarma grazie alla disponibilità del Banco Alimentare. Sono stati confezionati 250 sacchetti contenenti pasta, zucchero, latte, pomodori pelati, biscotti, oltre alle ormai classiche mascherine donate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana e alle barrette di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP in collaborazione col Centro Siciliano Sturzo.

La distribuzione è avvenuta nello spazio esterno antistante la chiesa della Madonna della Divina Provvidenza alle famiglie bisognose assistite dal Cav Opera don Guanella e dalla parrocchia ospitante.