COMMERCIALISTI: ANALISI DELLE NOVITA’ IN MATERIA DI SOCIETA’, ENTI E GIUSTIZIA PREVISTE NEL DECRETO “RILANCIO”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia”. Lo studio esamina le misure urgenti in materia di società ed enti e in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27), nel Decreto “Liquidità” n. 23/2020 e nel Decreto “Rilancio” n. 34/2020. Ulteriori modifiche sono state, inoltre, apportate dal Decreto “Giustizia” n. 28/2020.

Sei le sezioni del documento: dopo una introduzione sui decreti, analisi sulle misure in materia di giustizia, di società ed enti e delle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Spazio poi alle disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica ed infine un esame sulle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale.

