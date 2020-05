UNICEF su 28° Anniversario delle Stragi di Capaci e via d’Amelio, #PALERMOCHIAMAITALIA

L’UNICEF Italia partecipa alle celebrazioni dell’anniversario con i video messaggi del Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo e del suo storico Goodwill Ambassador Lino Banfi.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNICEF ITALIA FRANCESCO SAMENGO

23 maggio 2020- “Per noi è un grande onore come UNICEF Italia aderire alle celebrazioni per il 28° Anniversario delle Stragi di Capaci e via d’Amelio, promosse dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone. L’UNICEF Italia ha risposto con convinzione all’appello #PALERMOCHIAMAITALIA.

Una iniziativa a cui non potevamo mancare per ribadire la lotta alle mafie, l’impegno contro la criminalità organizzata che deve anche concretizzarsi in iniziative culturali come quella che stiamo condividendo. In questa giornata si rinnova la memoria di donne e uomini coraggiosi, ieri come oggi, esempi di vita per la nostra quotidianità. Come esempi sono stati e continuano ad esserlo i familiari delle vittime, come Maria Falcone, che diffondono esperienza e coraggio profondamente convinti che l’educazione alla legalità, tesa a valorizzare il ruolo della scuola nella comunità civile debba passare per la memoria storica di quanto accaduto, per la conoscenza dei diritti umani e della Costituzione Italiana.

Quella che si sta attuando oggi, sia pure in modalità virtuale, in una Giornata tanto dolorosa quanto ricca di rinnovata speranza, è una vera e propria ‘staffetta generazionale di impegno’, quel camminare sulle gambe degli altri, come diceva Giovanni Falcone, che ci coinvolge tutti come società civile e che ci impone eticamente, con parole ed azioni, ‘da che parte stare’.

L’impegno, l’esperienza altruista sul campo ed i buoni ricordi, quale miglior forma di educazione, la riscontriamo in tanti ragazzi impegnati nel sociale, a tutela dell’ambiente, o al rispetto delle uguaglianze. Mi pregio di ricordare che proprio recentemente, il nostro Presidente della Repubblica -Sergio Mattarella- ha nominato 25 giovani Alfieri della Repubblica per la loro dedizione ai più bisognosi e tra questi anche la nostra volontaria Virginia.

#PALERMOCHIAMAITALIA è opportunamente dedicata al “coraggio di ogni giorno’: oggi, in questo momento così difficile, vorrei ricordare il coraggio di tante persone – non eroi -che, con profondità e senso del dovere, hanno scelto di curare vite umane a costo della propria vita. È il coraggio di ogni giorno ed è lo spirito di servizio che dobbiamo offrire ai nostri ragazzi quale esempio concreto a fondamento della loro futura esistenza. E saranno loro, consapevoli della storia e dei nostri errori, a camminare coraggiosamente in avanti, come Falcone e Borsellino avrebbero voluto.

Vorrei infine ringraziare con grande affetto il nostro storico Ambasciatore di Buona volontà Lino Banfi per aver aderito all’iniziativa con un video messaggio: ancora una volta possiamo contare su di lui, sulla sua generosità e umanità”.