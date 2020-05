#23Maggio2020: Il tributo di Favaraweb e Ass. “Teatro Insieme” a Falcone e Borsellino

Tutto nasce da un’idea di Stefano Vinciguerra che, per la realizzazione di questo videoclip, ha deciso di fare collaborare l’associazione Teatrale “Teatro Insieme di Lillo Crapanzano. Un progetto realizzato in cinque giorni grazie anche alla collaborazione di Valerio Vinciguerra.

Oggi ricorre il 28esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Per onorare le vittime di questo drammatico attentato e per ricordare anche quello di Via D’Amelio in cui la mafia uccise Paolo Borsellino con altri 5 agenti di polizia, Favaraweb vi propone questo brano in allegato sotto.

Il testo, scritto da Carmen Consoli interamente in siciliano e interpretata dalla cantante Tania Vinciguerra, vuole essere un canto di rinascita in un periodo storico dove risulta necessario lanciare un messaggio forte, per evitare di far sprofondare la nostra terra nel buio degli anni passati.

Ecco i nomi di tutti gli artisti che hanno aderito al progetto:

GLI ATTORI:

Boss Provinciale Lillo Crapanzano

Boss Comunale Peppe Infurna

Moglie del Boss Rosetta Bosco

Il Prete Lillo Costanza

GLI AMICI DEL BOSS:

Tonino Milioto

Melo Bellavia

Giacomino Russotto

Luigi Mammo Zagarella

Salvatore Di Caro

HANNO PARTECIPATO

Andrea Russotto

Giovanni Sferrazza

Massimo Sciortino

Maria Puccio

Giuseppe Bennica

UN RINGRAZIAMENTO

Sergio Nobile per le macchine anni 90

B&B Casa Natia

Vicesindaco Giuseppe Bennica

REGIA Ass. Teatro Insieme di Lillo Crapanzano

REGIA TECNICA Stefano Vinciguerra e Valerio Vinciguerra

IDEA e MONTAGGIO Stefano Vinciguerra

AUDIO Riccardo Wanderlingh

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE Carmen Consoli per testo e musica