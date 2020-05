SuperEnalotto, Sicilia: doppietta di “5” a Messina e Aci Bonaccorsi

La Sicilia torna protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri sera sono stati centrati due “5” da 33.270,75 euro ciascuno, a Messina e uno ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania. A Messina la schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata all’Edicola di piazza La Corte Cailler 2. Ad Aci Bonaccorsi la giocata vincente è stata effettuata al Tiffany Bar di via Garibaldi 30. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 42,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti sempre a Caltanissetta.