E’ arrivata l’ufficialità del Palermo Calcio. E’ Serie C. Le Madonie ti aspettano per il ritiro

E’ arrivato il comunicato tanto atteso per i tifosi del Palermo Calcio. Finalmente la Lega Nazionale Dilettanti ha redatto le proprie decisioni in merito alle promozioni e retrocessioni della Serie D. Palermo dunque promosso in Serie C, in virtù del primo posto in classifica, cristallizzato dalla posizione al momento dell’interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento.

Promozione dunque meritata anche sul campo vista il distacco di 7 punti sul Savoia al momento dell’interruzione e per meriti sportivi con una squadra che si è trovata catapultata in un campionato dilettantistico, e dove i tanti nuovi giovani hanno subito capito che essere a Palermo è diverso di trovarsi in qualsiasi altra squadra di categoria. Sprint finale arrivato e ora, si pensa a ripartire da un campionato duro e faticoso per insidie e trasferte sempre più difficili con una società che deve rivedere piani societari,tecnici e parco giocatori da rinfoltire per la categoria che si và ad affrontare.

Molto probabilmente sarà effettuato il cambio di panchina ove Pergolizzi seppur abbia fatto bene il suo compito, lascerà il posto ad un altro tecnico più blasonato per la categoria e già si ipotizzano vari nomi. Di Piazza e il tecnico ne parleranno appena ci sarà una maggiore possibilità di programmare o meno. Ora si programma il ritiro sulle Madonie con date ancora da stabilire ma campo di Petralia Sottana in rifacimento e in ristrutturazione per accoglier al meglio la squadra che già si è trovata la scorso anno.

Antonio David