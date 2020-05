Arrestato ricercato internazionale, indagato dall’ FBI americana per reati di traffico di anabolizzanti e corruzione

Ieri sera i carabinieri della stazione di Capranica, su richiesta della Corte di Appello di Roma, hanno rintracciato poiché da ricercare, un pregiudicato del luogo di circa 60 anni, italiano, che era da ricercare per essere arrestato perché destinatario di un ordine di cattura internazionale proveniente dagli Stati Uniti d’ America, a seguito di un ‘ indagine dell’ FBI americana , perché ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed anabolizzanti, riciclaggio di denaro , corruzione e truffa ai danni degli Stati uniti Americani.

Il soggetto è stato rintracciato a Capranica in un suo domicilio, dopo alcuni servizi di osservazione e una volta localizzato e arrestato è stato tradotto in regime detentivo presso il carcere di Viterbo, in attesta dell’ estradizione