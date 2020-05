“UN PUGNO DI AMICI” DA OGGI SU AMAZON PRIME VIDEO LA COMMEDIA DI MATRANGA E MINAFÒ

Insieme ai comici di Sicilia Cabaret e Made in Sud, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande, ecco trailer del primo film degli artisti siciliani

PALERMO – Esce oggi su Amazon Prime Video “Un pugno di amici”, il primo film di Matranga e Minafò, prodotto da Tunnel Produzioni e Sicilia Social Star. Una “crime comedy”, che vede come protagonista il duo comico che è anche produttore e sceneggiatore. Una storia d’amicizia, diretta dal regista Sergio Colabona, che vede insieme per la prima volta il cast di Sicilia Cabaret e di Made in Sud.

Dopo aver messo a segno una rapina alla persona “sbagliata” che gli provocherà una serie di sventure, Emanuele (Emanuele Minafò), Toni (Toni Matranga), Jesus (Domenico Fazio) e Mariano (Mariano Bruno) sono costretti a una precipitosa fuga.

Da un lato hanno alle calcagna il boss malavitoso Don Calogero (Paride Benassai). Dall’altro uno “straordinario” commissario di polizia (Maurizio Casagrande) che per riuscire nella sua “main mission” deve collaborare con una squadra di agenti “sgangherati”. Così i quattro amici di una vita decidono di dividersi. Jesus e Mariano tentano di imbarcarsi per il continente, mentre Toni ed Emanuele partono in macchina alla ricerca di un rifugio sicuro. Tra loro anche l’imprevedibile Gianni (Roberto Alagna).

Una commedia spassosa – fatta di equivoci, gag e sketch imperdibili – che prosegue verso un finale inaspettato e un’unica certezza: il più grande “tesoro” è l’amicizia.