GUBITOSI, RIPA, BASTIOLI A «RILANCIAMO L’ITALIA»: È IL MOMENTO DI RIDISEGNARE IL FUTURO

Nuovi appuntamenti per «Rilanciamo l’Italia», un nuovo format di conversazioni digitali

condotto da Lucrezia Reichlin e Francesco Drago, Fondatori della Ortygia Business School

Ortygia Business School, la scuola di alta formazione manageriale basata a Siracusa, vedrà la partecipazione di Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di TIM, di Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Open Fiber e, per concludere, di Catia Bastioli, Amministratore Delegato di Novamont. Al centro del dibattito, in diretta streaming su Zoom, le scelte che l’Italia dovrà affrontare per la ricostruzione del Paese. È evidente che questo è il momento di ridisegnare il futuro per cominciare a prevedere quale sarà il ruolo dell’Italia e dell’Europa, del privato e del pubblico, per il domani del sistema economico produttivo. Nella serie di appuntamenti «Rilanciamo l’Italia», rappresentanti dell’economia italiana si confrontano con Lucrezia Reichlin e Francesco Drago, su tematiche destinate a rimanere sui tavoli negoziali anche quando sarà terminata l’emergenza.

Molti gli spunti emersi nei primi quattro appuntamenti. Corrado Passera, Fondatore e Amministratore Delegato di illimity ha sottolineato che «la cosa importante è mettere in moto alcuni trilioni per rendere l’Europa competitiva e nuovamente dinamica. Migliaia di miliardi per realizzare infrastrutture, fisiche e digitali, e promuovere innovazione, ricerca, istruzione, formazione. Questo deve essere uno sforzo extra di investimenti federali, selezionati, gestiti e finanziati a livello comune, per non aggiungere debito ai bilanci nazionali». Sulla stessa linea Luigi de Vecchi, Chairman EMEA Banking Capital Markets & Advisory di Citi, che durante la seconda puntata ha osservato che «serve un ritorno dello Stato virtuoso, un sistema di aiuti in una veste più umana nei confronti della società come migliore salute ed educazione che non incidono sul PIL ma sono fattori chiave per ripartire. Altri aspetti cardine per la nostra società sono il sociale, la biodiversità, il Sud e il suo capitale umano che in questa crisi possono giocare un ruolo importante».

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo S.p.A., protagonista del terzo appuntamento, si è dimostrato ottimista perché «tra quello che resterà post Covid-19 vi è anche qualcosa di positivo, accelerando quei processi di digitalizzazione che aziende come Leonardo S.p.A. avevano già intrapreso prima dell’emergenza e che in futuro porteranno benefici anche in termini di efficienza e qualità». Infine Marco Patuano, Senior Advisor in Nomura e Presidente di A2A, ha parlato di una crisi darwiniana. «Ci troviamo di fronte ad una emergenza che determinerà la sopravvivenza solo dei più flessibili. Il sistema economico produttivo italiano basato su aziende poco dimensionate non sempre rappresenta un punto di forza. È importante pensare ad un livello globale, coltivando le eccellenze locali ma puntando a divenire dei campioni mondiali di capitali europei».

Tutte le conversazioni del ciclo di «Rilanciamo l’Italia» sono condotte da Lucrezia Reichlin e Francesco Drago, Economisti e Fondatori della Ortygia Business School, e Gini Dupasquier, Direttrice della scuola.

Calendario appuntamenti:

Luigi Gubitosi | Amministratore Delegato e Direttore Generale di TIM | 21 maggio | ore 18:00

Elisabetta Ripa | Amministratore Delegato e Direttore Generale di Open Fiber | 26 maggio | ore 18:00

Catia Bastioli | Amministratore Delegato di Novamont | 28 maggio | ore 18:00

I webinar sono gratuiti ma è richiesta la registrazione. Sul sito web http://www.ortygiabs.org è possibile iscriversi e si possono riguardare le registrazioni dei primi episodi. Le conversazioni sono anche disponibili per l’ascolto gratuito sulle principali piattaforme di podcast.

Tutte le interviste del progetto «Rilanciamo l’Italia» saranno poi visibili nel canale L’Economia del Corriere.it https://video.corriere.it/economia. Per informazioni contattare info@ortygiabs.org – 0931 69510.

Ortygia Business School

Ortygia Business School è una scuola di alta formazione per manager sorta nel cuore del Mediterraneo da un’idea dell’economista e docente Lucrezia Reichlin. Il progetto consiste nella creazione di un centro di eccellenza a Siracusa con l’obiettivo di creare un luogo ponte tra Europa e Mediterraneo che favorisca lo sviluppo e la crescita economica dei paesi dell’area, agendo da catalizzatore per iniziative di business e dialogo economico tra le culture. Contemporaneamente, l’iniziativa intende contribuire al rilancio del sud Europa, e in particolare del sud Italia, attraverso la costruzione di competenze e di reti commerciali con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo che facilitino una ripresa del Mezzogiorno e del Sud Europa.