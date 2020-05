Ultima settimana di Radio GAMeC

Ospiti d’eccezione accompagneranno il pubblico negli ultimi giorni del live streaming su Instagram, in attesa di una nuova trasformazione del progetto nato per dare voce al dolore della città, tenere saldo il rapporto con la comunità, promuovere la solidarietà e gettare ponti culturali.

Bergamo, 19 maggio 2020 – Dopo due mesi di dirette quotidiane, Radio GAMeC si prepara ad accogliere gli ultimi ospiti di questa prima fase di live streaming sulla piattaforma Instagram del museo, in attesa delle nuove evoluzioni che la porteranno presto “on air”.

Mercoledì 20 maggio Leonardo Merlini converserà con il Professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCSS di Milano, e con Farian Sabahi, scrittrice, accademica e giornalista specializzata sul Medio Oriente.

Giovedì 21 il testimone della conduzione passerà ad Alessandro Rabottini, curatore e direttore artistico di miart, che inviterà in trasmissione il ballerino e coreografo Virgilio Sieni, mentre venerdì 22 sarà ospite di Radio GAMeC Peppe dell’Acqua, psichiatra e storico collaboratore di Franco Basaglia.

Appuntamento speciale col Saturday Night Live sabato 23 maggio, con una maratona condotta da Ilaria Gianni in dialogo con gli artisti internazionali Jeremy Deller, Elmgreen&Dragset e Ragnar Kjartansson.

Il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani sarà ospite unico durante la puntata di domenica 24 maggio, mentre il Direttore della Tate Britain Alex Farquharson interverrà lunedì 25 per condividere con Alessandro Rabottini e il pubblico della radio storie e testimonianze dal museo londinese.

Infine, martedì 26 maggio, Lorenzo Giusti, direttore della Galleria di Bergamo, farà un bilancio dell’esperienza insieme al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che, già ospite della prima puntata di Radio GAMeC, tornerà raccontare la città, il suo stato di salute e i suoi progetti futuri.

L’archivio completo delle puntate di Radio GAMeC è disponibile in podcast alla pagina del museo, nel profilo Soundcloud della Galleria, nonché su Youtube e Spotify.

Il museo è lieto inoltre di annunciare che, a partire da venerdì 22 maggio, sarà possibile tornare a visitare Il suono del becco del picchio, mostra di Antonio Rovaldi inaugurata lo scorso 13 febbraio presso l’Ala Vitali dell’Accademia Carrara e chiusa poco dopo l’apertura a causa del lockdown.

“Un piccolo ma importante segnale di rinascita, per noi e per tutta la comunità cittadina, che la nostra istituzione museale ha cercato, con i suoi strumenti, di sostenere in questi mesi così difficili” – sottolinea il Direttore della GAMeC, Lorenzo Giusti.

Dopo mesi di immobilità forzata, la riapertura di un progetto espositivo che elogia il cammino e l’attraversamento fisico degli spazi trasmette un messaggio vitale, un augurio di rinascita e un invito alla comunità di tornare a scoprire la città di Bergamo e i suoi musei.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 26 luglio.

Giorni e orari di apertura e modalità di visita sul sito: www.gamec.it

Scarica il comunicato stampa

#PLEASEDONATE

COMUNE DI BERGAMO FONDO DI MUTUO SOCCORSO DELLA CITTÀ DI BERGAMO

IBAN IT47R0311111101000000065901

Causale: Donazione GAMeC Fondo Mutuo Soccorso