ENZO TORTORA – IL PARTITO RADICALE A 32 ANNI DALLA SCOMPARSA PUBBLICA GLI ATTI DELL’INCONTRO ANCHE GLI INNOCENTI VANNO IN CARCERE

In occasione della ricorrenza della scomparsa di Enzo Tortora, già Presidente del Partito Radicale, vengono pubblicati sul sito https://bit.ly/2TesFE8 gli atti dell’incontro “Anche gli innocenti vanno in carcere” tenuto il 29 gennaio scorso.

La pubblicazione, dedicata alla memoria di Adelaide Aglietta, Marco Pannella ed Emilio Vesce, contiene tra gli altri gli interventi di esponenti del Partito Radicale, di vittime della “giustizia”, dei deputati Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia; Riccardo Molinari capogruppo della Lega; Roberto Giachetti di Italia Viva; Enrico Costa di Forza Italia; dei Senatori della Lega Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro; Andrea Ostellari, Presidente della Commissione Giustizia; Stefania Pucciarelli, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Francesco Urraro. Nonché dell’intervento tenuta dalla virologa Ilaria Capua, tenuto il 16 giugno 2018 in occasione dei 35 anni dall’arresto di Enzo Tortora.

Scarica gli atti