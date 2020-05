Arrestati due giovani di Udine con droga e armi

Avevano una condotta di guida sospetta, l’atteggiamento è apparso da subito nervoso, la presenza senza un apparente giustificato motivo a Trieste, sono questi gli elementi che hanno indotto i Carabinieri della Compagnia di Trieste via Hermet a procedere al controllo e al successivo arresto di L.M.J. e C.A. entrambi 20enni di Udine e provincia, poiché trovati in possesso di armi e droga.

Nel corso di un servizio di pattuglia in abiti civili per le vie del centro di Trieste, tra lunedì 11 e martedì 12 maggio scorsi, i militari della Sezione Operativa notavano un’autovettura con tre soggetti a bordo che procedeva eseguendo dalle manovre insolite. Questo il motivo principale che induceva i militari a procedere al controllo del veicolo e degli occupanti. I tre, tra cui un minorenne, tutti di Udine e provincia, si mostravano da subito molto agitati e, sottoposti a perquisizione, venivano trovati in possesso di qualche grammo di cocaina oltre a circa 600 euro in contanti.

Considerati i loro numerosi precedenti penali, i Carabinieri decidevano di recarsi a Udine e Pasian di Prato, dove estendevano le perquisizioni ai rispettivi domicili, rinvenendo e sequestrando a carico di:

L.M.J. circa 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione, materiale da taglio e confezionamento, la somma in contanti per circa 4.500 euro considerata provento dell’attività di spaccio, nonché una pistola semiautomatica calibro 25 con 5 colpi nel caricatore, illegalmente detenuta e pertanto ritenuta di illecita provenienza;

C.A. circa 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 2 grammi di cocaina.

Considerati i numerosi elementi raccolti in ordine all’attività di spaccio dei due maggiorenni, aggravati peraltro dal possesso da parte di uno di essi di un’arma da fuoco illegalmente detenuta venivano dichiarati in stato di arresto e condotti, al termine delle formalità di rito, al carcere di Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di quel Capoluogo.