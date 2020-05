La Svezia è l’esempio da seguire? Sweden as example to follow?

Molti hanno riportato la Svezia come esempio da seguire nella lotta al coronavirus. Vediamo nel dettaglio come è stata affrontata la pandemia e quale è la situazione attuale…

Many looked at Sweden as an example to follow fighting the coronavirus. Let’s see in details as Sweden faced the virus pandemic and how it’s going now…

La Svezia aveva scelto di affidarsi al senso civico e al senso di responsabilità del singolo cittadino. Unico paese che ha fatto la scelta di non fermare la catena dei contagi, ritenendo che noi italiani avessimo fallito nel tentativo di impedire i contagi, e questo sarebbe stato dovuto ai nostri eccessivi contatti sociali.

A mostrarci cosa accadeva nelle scorse settimane in due città svedesi erano stati i video pubblicati dal canale Inerro Land girati a Malmö e il video di Raffaella girato a Göteborg. La Svezia era realmente un esempio da seguire?