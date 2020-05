SÌAMO FUTURO CATANIA: «SERVE UN INTERVENTO SERIO E CONDIVISO A TUTELA DEI GIOVANI MEDICI E STUDENTI! »

Sìamo Futuro aderisce ai tavoli telematici per la formazione medica in Italia, promossi da Dipartimento Medico insieme alle associazioni studentesche e di categoria a livello nazionale.

Le tematiche principali che saranno trattate duranti gli incontri sono: borse di specializzazione, assunzione specialisti, accesso agli studi, continuità assistenziale e ricerca.

Ribadiamo ancora una volta, a nome di tutti i giovani studenti e medici, la necessità di un congruo stanziamento di fondi per l’aumento dei contratti di formazione aggiuntivi per il prossimo concorso di specializzazione, la cui data ancora non è conosciuta, insieme a una seria e condivisa riforma che azzeri definitivamente il problema dell’imbuto formativo.

I tavoli stanno coinvolgendo i partiti di Governo e di opposizione, per una completa condivisione delle proposte e dei temi che saranno affrontati.

Riteniamo fondamentale dare il nostro contributo per raggiungere questi importanti obiettivi.

Il Sistema Sanitario Nazionale non potrà reggere se non ci saranno investimenti sulla formazione di medici specialisti.