Fase 2, l’appello di Radicali ai parlamentari: necessarie modifiche al “decreto elezioni” per garantire pluralismo e diritto di voto

“L’emergenza sanitaria offre l’opportunità di sviluppare nuovi strumenti di partecipazione che, in questo momento di incertezza, appaiono indispensabili per garantire il pluralismo dell’offerta politica e il diritto di voto. Per questo, con una lettera, ci rivolgiamo a tutti i parlamentari affinché apportino alcune modifiche in sede di conversione del ‘decreto elezioni'” dichiara Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani.

“I correttivi che domandiamo di introdurre consistono nella previsione e nella semplificazione di modalità digitali di raccolte firme, lo Spid per esempio, per consentire la presentazione delle liste elettorali e per le iniziative popolari . Chiediamo a deputati e senatori, inoltre, di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini che si troveranno in isolamento domiciliare a causa del Covid-19, in occasione dei prossimi appuntamenti alle urne. La democrazia può uscire rafforzata da questa crisi, se agiamo per fare in modo che ciò avvenga”.