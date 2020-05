FASE 2: FIORAMONTI: LA SCUOLA DEVE ESSERE UNA PRIORITÀ

“La scuola deve essere una priorità nella fase 2. Il Governo ha annunciato che dal 18 maggio riapriranno i servizi di cura per la persona, bar e ristoranti e riprenderanno le celebrazioni liturgiche. Dal 25 maggio ripartono anche piscine e palestre, mentre dal 15 giugno è la volta di cinema e teatri”. Così dichiara l’On. FIORAMONTI (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Non possiamo farci trovare impreparati sul fronte della Scuola- continua Fioramonti-, che purtroppo arriverà solo per ultima tra le riaperture. Abbiamo tre mesi per investire su infrastrutture e fare accordi territoriali con enti locali e terzo settore. Dimostriamo che almeno da settembre tutto sarà pronto per garantire personale e spazi adeguati”.

“La credibilitá del Governo si misura sulla sua capacità e volontà di mettere i giovani, una volta per tutte, al primo posto”- conclude infine l’ex Ministro Fioramonti.