Fabrizio Venturi, Movimento per la Musica: “Caro Arbore, vieni con noi”

Dopo Pippo Baudo, Al Bano e Mario Lavezzi, anche Morena Rosini condivide le finalità filosofiche del Movimento

Milano, 16 maggio 2020. Il Movimento per la Musica, che si connota come propaganda a sostegno dei musicisti, nato da una settimana, prende corpo e ad esso, di giorno in giorno, aderiscono grandi artisti del settore musicale e prestigiosi giornalisti. Anche diversi personaggi dell’intrattenimento televisivo hanno dichiarato di voler sostenere l’iniziativa.

Fabrizio Venturi, portavoce del Movimento, fa presente che esso è aperto a tutte le donne e a tutti gli uomini di “buona volontà”, i quali vogliono contribuire a sostenere la musica e i musicisti.

Biagio Maimone e Paky Arcella sono con Fabrizio Venturi, il quale dichiara di essere pronto a fare partire l’iniziativa, insieme ai personaggi che hanno applaudito ai contenuti del progetto, tra cui si annoverano Pippo Baudo, Al Bano, Mario Lavezzi, Daiano e l’Avvocato Mario Palazzi.

Venturi annuncia che aderisce attivamente al Movimento anche Morena Rosini, voce storica dei “Milk and Coffee”, attualmente speaker e conduttrice del seguito programma radiofonico “Accesso Libero” su Radio Italia Anni ’60, programma che, a breve, dedicherà una puntata al Movimento. Tra gli ospiti della puntata, insieme a Fabrizio Venturi, vi saranno altri artisti di calibro nazionale.

La scorsa settimana sul Tg2, Renzo Arbore ha espresso il proprio rammarico in merito al fatto che personaggi affermati come lui non abbiano intrapreso un’azione di sensibilizzazione relativamente al grave disagio che stanno vivendo artisti meno affermati a causa del Covid-19. “Noi del Movimento – dichiara Fabrizio Venturi – ringraziamo Arbore per il pensiero e ci auguriamo che anch’egli possa sostenere la filosofia del nostro progetto, nonché aderirvi”.