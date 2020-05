DRINK: THE WITCH’S POTION (ispirato a ‘Le streghe di Salem’ di Rob Zombie, 2012)

BARMAN: Manuel Boncompagni, bartender del La Belle Epoque Cocktail Bar di Frascati, Roma

INGREDIENTI:

4,5 cl Jefferson’s Ocean Aged At Sea bourbon

3 cl succo di limone

1,5 cl sciroppo di zucchero 2:1

Float 1 cl Liquore Strega infuso al karkadè

Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: zest di arancio e fiore di karkadè

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake&strain, shakerare tutti gli ingredienti e versarli nel bicchiere Old Fashioned con un chunk di ghiaccio.

ISPIRAZIONE:

L’ispirazione del drink nasce da un film horror ambientato ai nostri giorni che rievoca la più grande persecuzione alle streghe, che iniziò nel lontano 1647 e si concluse nel 1688, con il processo del 1692 nel Massachusetts, da cui nacque la leggenda delle Streghe di Salem. Da qui l’idea di usare un bourbon come il Jefferson’s Ocean, invecchiato in mare, e di miscelarlo con un liquore italiano come sa essere solo lo Strega, in modo da ricollegare la Storia americana con quella italiana. Proprio dall’Italia proviene infatti la leggenda della strega Beneventana, ovvero la Janara, famosa per la preparazione di un unguento magico che permetteva di diventare leggera e di poter volare. Piace pensare che nella notte di Halloween questo drink possa dare a chi lo beve poteri come l’unguento magico, da così poter infastidire chi si vuole per tutta la notte.