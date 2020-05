Sicilia – Informazione. Ridimensionamento ANSA. Fava “Una chiusura mascherata che sconcerta”

“L’informazione, come è stato dimostrato in questi mesi di emergenza, è un bene primario.

Apprendere di un ridimensionamento, quasi una chiusura mascherata, dell’ANSA è qualcosa che sconcerta. Massima solidarietà ai giornalisti ed ai lavoratori dell’agenzia, unita ad un richiamo affinché le tante dichiarazioni sull’importanza di una buona informazione in Italia si trasformino in concrete azione di sostegno per l’intero settore”.

Lo ha dichiarato Claudio Fava, presidente della Commissione Regionale Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana.