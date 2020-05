Operazione di contrasto alle rapine ai portavalori

I militari della Compagnia Carabinieri di Lanusei, unitamente al personale del Comando Provinciale di Nuoro, della Compagnia di Bono (SS), del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, dello Squadrone Cacciatori Carabinieri e unità cinofile di Abbasanta, nell’ambito di un’attività d’indagine finalizzata a reprimere il traffico di armi, sostanze stupefacenti e le rapine ai porta valori, hanno eseguito 9 perquisizioni delegate nei confronti di altrettante persone che, a vario titolo, sono state denunciate a piede libero per ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi anche da guerra e associazione per delinquere finalizzata alle rapine ai porta valori in obiettivi dislocati in diversi Comuni delle Province di Nuoro e Sassari.

L’attività è stata svolta con l’impiego di circa 100 Carabinieri, 40 automezzi e 1 elicottero che oltre a fornire il necessario supporto aereo ha garantito un’ulteriore cornice di sicurezza per le unità a terra.

Durante l’operazione sono stati rinvenute e sequestrate numerose cartucce calibro 9×21, una pistola mitragliatrice UZI completa di serbatoio con matricola abrasa e numerose fototrappole. Le armi sequestrate saranno inviate al RIS di Cagliari per accertarne l’utilizzo in altri fatti delittuosi.