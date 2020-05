Automobili: Base Riformista Sicilia (PD): cinesi investono in Emilia, cosa fa Musumeci per Termini Imerese?

Termini Imerese, 15 maggio 2020 – “Mentre la Regione Emilia Romagna annuncia 1 miliardo di euro di investimenti nel settore dell’automotive da parte delle aziende cinesi Faw w Silk Ev, ci chiediamo cosa fa il governo Musumeci per il rilancio dello stabilimento Fiat di Termini Imerese”. Lo dicono Giuseppe Volante del coordinamento regionale di base riformista e il portavoce regionale Marco Guerriero.

“Cosa è stato fatto in questi anni – aggiungono – per Termini Imerese sul fronte delle relazioni istituzionali e dell’attrazione di investimenti stranieri. Eppure l’area industriale di Termini Imerese ha enormi potenzialità. Si tratta di uno stabilimento con una grande capacità produttiva collocato al centro del Mediterraneo”.

“La Sicilia e l’Italia – conclude Volante – non possono perdere una realtà così importante, che fino a pochi anni fa ha dato lavoro a migliaia di famiglie”.