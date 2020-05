AMUCHINA DONATA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE: DA ANGELINI PHARMA DONAZIONE CIRCA 600 MILA PRODOTTI DISINFETTANTI

Roma, 15 maggio 2020 – Prosegue l’impegno di Angelini Pharma per aiutare chi combatte in prima linea contro la diffusione del COVID-19, a partire dai medici di medicina generale. L’azienda donerà oltre 70.000 flaconi e oltre 500.000 bustine di Amuchina® gel a SIMG, Società Italiana dei Medici di Medicina Generale, e alla FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, al fine di consentire al personale sanitario e ai pazienti che accedono agli studi medici la disinfezione delle mani.

“Abbiamo ricevuto con grande piacere questo ingente quantitativo di gel disinfettante che con estrema sensibilità e cortesia è stato donato ai Medici di Medicina Generale dell’Associazione che rappresento ed altre Associazioni della Medicina Generale – ha dichiarato Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale (SIMG) – Abbiamo già iniziato l’invio coordinato ai medici dei prodotti ricevuti: si tratta di dispositivi indispensabili e purtroppo, vista la situazione emergenziale, non sempre semplici da reperire. Desidero quindi esprimere la nostra gratitudine per questa donazione incondizionata che rafforza la solidarietà tra i professionisti della Medicina Generale e le Aziende del settore sanitario. Lo sforzo congiunto di tutti noi consentirà al Paese di affrontare e superare anche questa durissima prova”.

Un impegno straordinario in un contesto ancora emergenziale, al quale Angelini Pharma ha risposto con gli stabilimenti produttivi di Casella e Ancona, oltre ad una terza linea produttiva autorizzata, in cui si lavora incessantemente, sette giorni alla settimana, per soddisfare una richiesta senza precedenti.

“In questo momento atti concreti di solidarietà sono di grande aiuto – dice Silvestro Scotti, Segretario Generale FIMMG – reperire il gel disinfettante per le mani non è semplice e per i medici della medicina generale è una vera e propria arma di prevenzione dal contagio. Ecco perché SIMG, coadiuvata dai rappresentanti locali FIMMG, provvederà subito a distribuire questi 70.000 flaconcini da 30ml, assieme alle bustine monouso, ai medici di medicina generale della Toscana, regione ancora molto sotto stress a causa del virus. Una donazione che dimostra una grande sensibilità che ci aiuta ad arginare una minaccia dalla quale nessuno può dirsi al riparo”.

Nella consapevolezza della nuova e straordinaria richiesta di disinfezione legata alla situazione attuale, Angelini Pharma sta producendo i prodotti a marchio Amuchina® in enormi quantità, sia nello stabilimento di Casella (GE) che in quello di Ancona, con l’impegno e la responsabilità che da sempre contraddistingue l’azienda.

“L’impegno per l’Italia dichiarato da Angelini Pharma fin dall’inizio della pandemia continua a essere massimo. L’emergenza non è finita e dobbiamo proseguire nel fare la nostra parte – ha dichiarato Michela Procaccini, Direttrice Medica Italia Angelini Pharma – Questo significa continuare ad adoperarci per proteggere i nostri medici, le nostre infermiere e i nostri infermieri, gli operatori sanitari impegnati in prima linea, così come i cittadini tutti. Concretamente oggi rispondiamo a una necessità di maggiore protezione dei medici di Medicina Generale che avranno da qui in poi un ruolo di prima importanza nella lotta a COVID-19 e dovranno garantire ai pazienti la massima sicurezza possibile”.

In Italia, il primo Paese fortemente colpito dall’epidemia, Angelini Pharma ha donato 10.000 flaconi di Amuchina® gel mani a settimana alle prime regioni fortemente colpite e con l’evolversi della pandemia ha esteso la donazione alla Protezione Civile donando 240.000 flaconi di Amuchina® disinfettante gel mani: complessivamente oltre 20 tonnellate, oltre ad avere collaborato con le Istituzioni e il Ministero dello Sviluppo Economico per garantire la massima trasparenza sui prezzi.