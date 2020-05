Sicilia – DDL antibullismo: sì della V commisione, presto in Aula- soddisfatto Assenza

“Sono veramente contento, soddisfatto, dall’esitazione in commissione Quinta del composito disegno di legge sull’antibullismo – che approderà presto in Aula – nonché dell’apprezzamento della particolareggiata relazione stilata dal dottor Giuseppe Raffa, responsabile dell’ambulatorio antibullismo della Asp di Ragusa” lo dice Giorgio Assenza alla fine della seduta della V che ha visto la partecipazione attiva del governo, nella persona dell’assessore Roberto Lagalla.

“Il lockdown, ci spiega il dottor Raffa, autore con l’esperto di statistica Giovanni Macca della ricerca La famiglia ai tempi del coronavirus – riprende il presidente dei Questori in Ars – ha cambiato i rapporti fra genitori e figli. I ragazzi, fra i 10 e la soglia dei 18 anni, hanno maturato una diversa e più responsabile concezione dell’uso delle tecnologie. Il sondaggio, che ha raggiunto diverse migliaia di famiglie siciliane con prole, ci rivela che l’81% dei genitori ha dichiarato che stare più tempo a casa è stato utile per riappropriarsi del ruolo di primi agenti educativi. Mentre l’80,32% del campione ha sfruttato la lunga permanenza coatta in comune per conoscere meglio i figli, per avviare o riavviare le relazioni. Forse la cosiddetta società “orizzontale”, ci dice l’esperto, ha i giorni contati. La vita precedente al Coronavirus dove, con i genitori assenti, i ragazzi avevano preso l’abitudine di “imparare” dai coetanei potrebbe lasciare nuovamente il posto alla società verticale, dove si apprende dal padre e dagli adulti più in generale. Questi i dati che, se non smentiti dal post pandemia, non possono che essere una base per la riduzione drastica di un altro virus altrettanto grave e pandemico, quello che coi ragazzi lasciati a se stessi abbandona questi ultimi a prede del bullismo e del cyberbullismo” così chiude Assenza, già promotore in Ars e sul territorio di iniziative di contrasto al fenomeno che troppe vittime fra i minori ha nel tempo mietuto.