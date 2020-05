Presidente Musumeci è uno scherzo vero? Candiani Assessore alla Cultura ed Identità?

Posted by: Redazione

Filed under: Politica

Candiani Assessore alla Cultura ed Identità? Quel Candiani di Busto Arsizio che nulla a che vedere con la Sicilia ? Presidente Musumeci è uno scherzo vero ? Smentisca questo incarico che offende la Sicilia. Ciò le è ricordato anche da più Movimenti. Si vergogni. Siamo indignati. Lei si è svenduto al Nord. Ora ha esagerato! Ne terremo conto e ci organizzeremo di conseguenza. Queste le dichiarazioni di Cipriano, Presidente del Comitato Etico Popolare, che conclude il suo vulcanico comunicato, promettendo, battaglia e fuochi d’artificio politici, invitando Musumeci alle dimissioni per aver violato anche il patto con i suoi elettori. La Lega, evidenzia Cipriano, è stata fatta entrare di nascosto, dalla porta di servizio, se vuole passi per le elezioni, e faremo la conta. Così vedremo e misureremo fin dove vuole arrivare l’arroganza della Lega che con Salvini sventola l’assessorato Siciliano come un vessillo ed una conquista. La Lega stia molto attenta sul ring elettorale, perché al primo gong ci sarà da divertirsi.