SCUOLA, FIORAMONTI :16.000 posti da insegnante in più

“Sono 16.000 i posti da insegnante in più nel Decreto Rilancio. Grazie alle pressioni di questi giorni e gli emendamenti presentati al Senato, in cui si chiedeva di aumentare da 24.000 a 40.000 i posti per il concorso straordinario”. Così dichiara l’On. Fioramonti, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Questa settimana è decisiva per la partita sui concorsi- continua Fioramonti. È necessario ottenere la semplificazione della procedura per immettere il maggior numero di insegnanti precari in cattedra entro il 1 settembre”.

“Abbiamo bisogno di graduatorie per titoli e servizio e avremo bisogno di molti più dirigenti, docenti ed ATA”.

“Cominciamo subito- conclude infine Fioramonti- e iniziamo pescando tra i tanti precari meritevoli, aumentando anche i posti per i tanti giovani laureati che accederanno alle procedure ordinarie”.