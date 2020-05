Posted by: Redazione

Filed under: Cultura

Maria Concetta Calabrese è membro associato della Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme di Aix en Provence-Marsiglia e fa anche parte del comitato scientifico della rivista spagnola “Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica”. Si è interessata prevalentemente di famiglie nobili del Meridione e di circolazione delle élites transnazionali tra Cinque e Seicento. Ha scritto su numerose riviste internazionali ed è stata stata visiting professor in diverse università straniere. Il suo ultimo volume è «Figli della città. Consoli genovesi in età moderna», Milano, 2018. Il suo saggio per l’Annale, eccezionalmente innovativo e originale, si intitola “Il sistema consolare genovese nel Mediterraneo: la Sicilia”. Un testo da leggere.

Tra fine maggio e i primi di giugno uscirà un nuovo fiore all’occhiello della casa editrice Edizioni di Storia. Dopo l’uscita dei tre tomi di “Storia dei Mediterranei”, che continua ad avere successi, e adozioni universitarie, ultima alla Fondazione universitaria Campus di Lucca, è già alle soglie della stampa il primo ANNALE del progetto Storia dei Mediterranei, che avrà per titolo “Porti e scambi mediterranei tra l’età antica e la prima modernità”. All’opera, tra gli altri, è presente Maria Concetta Calabrese, professore di Storia moderna presso il Dipartimento di studi politici e sociali dell’Università di Catania.