Spaccio di sostanze stupefacenti con fuga, 2 arresti

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Castelvetrano, con il supporto della Stazione di Marinella, hanno tratto in arresto un 23enne, residente in Castelvetrano, disoccupato e gravato da precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un 22enne per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, nel corso di un dedicato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari hanno assistito alla cessione di 5 involucri contenenti “marijuana”, pari complessivamente a circa 4 grammi, per la somma di euro 40,00 da parte del 23enne agli occupanti di una autovettura, alla cui guida vi era il 22enne con altri due giovani castelvetranesi. Quest’ultimo, forzando l’alt intimato dai militari, per sottrarsi al controllo, si è allontanato velocemente mettendo in pericolo non solo l’incolumità dei militari stessi ma anche degli utenti della strada. La professionalità dei Carabinieri e il perfetto coordinamento con le altre pattuglie di servizio hanno permesso di intercettare poco dopo l’autovettura del giovane interrompendone la fuga. Nel corso delle perquisizioni effettuate successivamente, i militari operanti hanno rinvenuto la droga appena comprata dal 22enne oltre a ulteriori 5,5 grammi circa di “marijuana”, 3 bilancini di precisione, 1 grinder e vario materiale per il confezionamento di cui era in possesso il 23enne, il tutto posto immediatamente sotto sequestro.