False dichiarazioni sulla propria identità personale, 28enne in arresto

A Portomaggiore, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri nell’ambito dei servizi effettuati al fine del contenimento del contagio da “covid-19” traevano in arresto nella flagranza del reato di “false dichiarazioni sulla propria identità personale a Pubblico Ufficiale”: un 28enne; perché sottoposto ad un controllo a piedi nel centro cittadino, e trovato sprovvisto di documenti di riconoscimento, veniva condotto presso l’abitazione ove riferiva di detenerli e forniva i documenti di altro connazionale come fossero i propri al fine di eludere le sanzioni per la violazione appunto delle norme sul “covid-19”. L’arrestato, al termine delle operazioni di rito, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art.121 delle Norme di Attuazione del C.P.P. così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.