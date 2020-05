Danneggia auto della Polizia di San Marino, denunciato 45enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Riccione, hanno deferito all’autorità giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza, il conducente di una BMW di grossa cilindrata che si era dato alla fuga – sulla SS 72 Consolare in direzione di Rimini – dopo che una pattuglia della Polizia Civile di San Marino gli aveva intimato l’alt. Le indicazioni fornite a questa Centrale Operativa permettevano di acclarare che il veicolo era appartenente ad un 45enne, residente a Gabicce, e che la sua presunta direzione di fuga poteva essere quella verso il proprio domicilio. In considerazione di ciò le pattuglie presenti sul territorio venivano dislocate nei punti nevralgici delle principali arterie stradali e proprio grazie al citato dispositivo i carabinieri riuscivano a bloccare il fuggitivo all’uscita del casello autostradale di Cattolica. All’atto del controllo il mezzo risultava aver riportato ingenti danni alla carrozzeria, conseguenza dello speronamento di una pattuglia della Polizia Sammarinese che aveva cercato di inseguire il soggetto in quel territorio nonché dell’abbattimento di alcuni segnali stradali nel corso della folle corsa.