FESTA EUROPA – E. DEL RE (VICE MIN ESTERI): “PREVENIRE FUTURE CRITICITÀ ATTRAVERSO UN MULTILATERALISMO IMPOSTATO SULLA SCIENZA”

M.CAPPATO (ASS.LUCA COSCIONI e EUMANS): “UE A UN BIVIO TRA NAZIONALISMO E UNA DEMOCRATICA COOPERAZIONE”

“L’UE costituisce esempio fulgido nella storia umana per superamento di inimicizie e conflitti per arrivare a pace e prosperità. E’ il luogo del mondo più importante in cui diritti umani e libertà fondamentali sono tutelati. Mai come oggi si riflette su necessità di multilateralismo efficace e anche l’ UE avverte necessità di doversi confrontare su quello che sta accadendo” ha dichiarato in occasione della Festa dell’Europa il Vice Ministro Emanuela Del Re, intervenendo al consueto incontro online pubblico del sabato promosso dall’Associazione Luca Coscioni, attiva a livello mondiale a tutela del diritto alla salute e alla scienza. L’appuntamento di oggi aveva come tema proprio le celebrazioni, con proposte e azioni e sfide per affrontare emergenze che riguardano tutti: sanitarie, economico-sociali, climatiche e, infine, l’emergenza democratica.

“La scienza in questo ambito deve avere un ruolo fondamentale – ha continuato De Re – è l’elemento di unione globale sui cui impostare un’azione collettiva. Occorre investire sulla ricerca significa, mettere in campo soluzioni di lungo periodo e non intervenire solo in emergenza. La strategia è quella di creare meccanismi che possano avviare reti di solidarietà per rispondere a nuove criticità, riuscendo a offrire interventi tempestivi di prevenzione contenimento e contrasto

“L’Unione europea è al bivio – ha aggiunto il “padrone di casa” Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ma anche attivo a livello internazionale con le iniziative del movimento di cittadini da lui fondato, Eumans!, che propone obiettivi legati alla sostenibilità, attualmente impegnato su due importanti petizioni “Eu can do it” e “StopGlobalWarming -. Di fronte al nazionalismo cinese e russo, ma anche degli USA di Trump, l’Europa deve prendere la leadership della cooperazione internazionale nella lotta al coronavirus e nella gestione delle tante crisi si si sommano: economico-sociale, climatica, democratica. Il modo migliore per festeggiare l’Europa è quello di prendere iniziative concrete per rafforzare la UE rendendola più democratica al proprio interno e più efficace sul piano internazionale”.

Nello specifico la petizione “Eu can do it” incoraggia la UE ad essere protagonista globale nella lotta al coronavirus attraverso in particolare la cooperazione scientifica e chiede di attribuire alla UE competenze dirette nella gestione delle crisi sanitarie e delle pandemie e di rafforzare i meccanismi di partecipazione democratica. “StopGlobalWarming punta al raggiungimento di 1 milione di firme entro il 20 luglio sulla Iniziativa dei Cittadini Europei per spostare le tasse dal lavoro alle emissioni di CO2.