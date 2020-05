UE, CORRAO (M5S): NUOVE NORME ANTI-RICICLAGGIO NASCONO DA DIRETTIVA SCRITTA DAL M5S

Palermo 7 maggio 2020 – “Il seme che avevamo piantato nel 2018 nella lotta al riciclaggio porta oggi i suoi frutti. L’annuncio della Commissione europea della creazione di una autorità unica di vigilanza è un impegno preso nel corso dei triloghi per la direttiva scritta dal Movimento 5 Stelle durante la scorsa legislatura e approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo. Ringraziamo la Commissione europea per aver mantenuto l’impegno preso e riteniamo ancor più significativo che questa proposta arrivi proprio oggi nel bel mezzo di una crisi economica. Come denunciato da più parti, i rischi di infiltrazione delle mafie nelle economie di molti Paesi europei sono aumentati e servono strumenti più efficaci e a livello sovra-nazionale per contrastare il riciclaggio di denaro che è oggi un problema europeo e non italiano”, così in una nota Ignazio Corrao, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e relatore della direttiva antiriciclaggio approvata nel 2018 dal Parlamento europeo.

“Fino ad oggi – spiega ancora Corrao – è mancato lo spirito di collaborazione di alcuni Stati membri sul tema del riciclaggio di denaro nel settore bancario. I danni economici provocati dalla pandemia e l’iniezione di liquidità che gli Stati stanno trasferendo nell’economia legale richiedono necessariamente una strategia comune non più rinviabile. Continueremo a vigilare affinché a queste proposte seguano atti concreti”, conclude Corrao.